В Нацсовете настаивают на законности проверки «5 канала»

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацсовета, переданном УНИАН.

В Нацсовете подчеркивают, что не могут нарушать норму закона о доступе к публичной информации и не реагировать на обращения общественности. «На все письменные и устные обращения граждан структурными подразделениями Национального совета всегда предоставляются обстоятельные ответы», - замечают в Нацсовете.

Отмечается, что заявления Общественного объединения «Комитет поддержки Николая Мельниченко», в которых речь шла о признаках нарушений действующего законодательства в деятельности компаний ПИИ в форме ООО «ТРК «НБМ» в городе Черкассах и Черкасской ОГТРК, рассматривались Национальным советом так же, как и другие обращения, способом, определенным соответствующими регуляторными актами. Поскольку упомянутое общественное объединение направило свои обращения также в другие государственные органы, а именно: Генеральную прокуратуру Украины, Администрацию Президента Украины, прокуратуру Черкасской области, эти учреждения переадресовали ходатайство председателя «Комитета поддержки Николая Мельниченко» в Национальный совет, потому что затронутые в нем вопросы касаются сферы телерадиовещания.

В учреждении напоминают, что полномочия Национального совета относительно осуществления проверок лицензиатов четко предусмотрены Законом Украины «О телевидении и радиовещании», и никто их не изымал из закона. Только таким способом можно проверить жалобы относительно фактов с признаками нарушений действующего законодательства в деятельности телерадиоорганизаций и провайдеров программной услуги.

Как сообщал УНИАН, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 16 января с.г. принял решение назначить внеплановую проверку деятельности “5 канала”.

Решение было принято, учитывая обращение общественного объединения «Комитет поддержки Николая Мельниченко», поступившее регулятору 26 ноября 2012 года. По мнению заявителя, в эфире телерадиокомпании имели место передача канала в субаренду и ретрансляция программ ООО ТРК «Медиа маркет» вопреки требованиям Законов Украины «О телевидении и радиовещании» и «О рекламе». К такому заключению ОО «Комитет поддержки Николая Мельниченко» пришло, осуществляя в период с июня по октябрь 2012 года в домашних условиях выборочную запись программ “5 канала”.

17 января председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко назвал внеплановую проверку работы «5 канала» неадекватной и заказной.

По его словам, если принять во внимание объяснения Нацсовета относительно необходимости проверки, учитывая обращение Общественного объединения "Комитет поддержки Николая Мельниченко", которое «осуществило в период с июня по октябрь 2012 года в домашних условиях выборочную запись программ «5 канала», и на основании этого засомневалось, так сказать, в законности действий телеканала, то здесь возникает предостережение.

Адвокат Н.Мельниченко Николай Недилько сообщил, что его клиент не имеет никакого отношения к ОО “Комитет поддержки Николая Мельниченко”.

“Н.Мельниченко не имеет никакого отношения к этой общественной организации. Он намерен выяснить, кто и на каких основаниях выдал регистрацию этому комитету, а также призывает средства массовой информации прежде, чем давать информацию по этому вопросу, проверить ее у него, или у его адвоката”, - сказал Н.Недилько.