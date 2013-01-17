Мельниченко говорит, что не имеет отношения к проверке 5 канала

Бывший майор Управления государственной охраны Николай Мельниченко заверяет, что он не имеет никакого отношения к ОО “Комитет поддержки Николая Мельниченко”, который инициировал перед Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания проверку “5 канала”.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Н.Мельниченко Николай Недилько.

“Н.Мельниченко не имеет никакого отношения к этой общественной организации. Он намерен выяснить, кто и на каких основаниях выдавал регистрацию этому комитету, а также призывает средства массовой информации, прежде чем давать информацию по этому вопросу, проверить ее либо у него, либо у его адвоката”, - сказал Н.Недилько.

Как сообщал УНИАН, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 16 января с.г. принял решение назначить внеплановую проверку деятельности “5 канала”.

Решение было принято с учетом обращения общественного объединения «Комитет поддержки Николая Мельниченко», поступившего к регулятору 26 ноября 2012 года. По мнению заявителя, в эфире телерадиокомпании имели место передачи канала в субаренду и ретрансляция программ ООО ТРК «Медиа маркет» вопреки требованиям Законов Украины «О телевидении и радиовещании» и «О рекламе». К такому выводу ОО «Комитет поддержки Николая Мельниченко» пришло, осуществляя в период с июня по октябрь 2012 года в домашних условиях выборочную запись программ “5 канала”.