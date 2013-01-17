Эксперт назвал нового министра обороны «черным ящиком»

Эксперт Центра исследований армии, конверсии и вооружения Сергей Згурец считает, что новый министр обороны Павел Лебедев остается "темной лошадкой".

Об этом эксперт заявил в эфире ТВi.

"Новый министр - это "черный ящик". Пока полгода не поработает, неизвестно, в каком направлении он будет действовать, куда будет двигаться армия и как будет работать его команда. Пока немного подождем. Поэтому назначение это неожиданное, поэтому последствия тоже могут быть непредсказуемыми", - заявил Згурец.

Эксперт отметил, что в работе министра могут быть и положительные стороны. При этом он привел пример экс-министра Дмитрия Саламатина.

"Относительно Саламатина, бывшего министра, так же было много странных вещей. Но есть и положительная составляющая. Количество отремонтированной техники за прошлый год существенно превышает показатели предыдущих лет. Это тоже нельзя не признавать", - добавил Згурец.