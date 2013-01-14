Лебедев обещает устранить диспропорцию в зарплатах военных

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

«Решается задача по ликвидации диспропорции в денежном обеспечении разных видов Вооруженных Сил и родов войск. Она будет уровнена в течение этого года поэтапно, исходя из роста экономики Украины», - сказал министр.

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П.Лебедев отметил, что в Министерстве обороны Украины продолжается работа по повышению статуса военнослужащих, стимулированию их к службе.