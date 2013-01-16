Женщины-депутаты до сих пор не вышли от Тимошенко

Народные депутаты Украины Александра Кужель, Татьяна Слюз и Людмила Денисова после завершения краткосрочного свидания с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко не покинули помещение медицинского блока на 9 этаже ЦКБ «Укрзализныци», где проходила встреча.

Как передает корреспондент УНИАН, ориентировочно в 19.30 время встречи завершился. Однако, по состоянию на 20.30 депутатки не вышли от Ю.Тимошенко.

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Народный депутат Украины Арсений Аваков, который также прибыл в больницу, обратив внимание на то, что женщины-депутаты не покинули помещение, считает, что этим они подтвердили факт их присоединения к акции гражданского неповиновения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В эти минуты А.Аваков и журналисты спустились с 9 этажа больницы на первый этаж, в холл медучреждения.