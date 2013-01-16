Главврач больницы Тимошенко попросил журналистов на выход

Главный врач ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове Михаил Афанасьев, попросил журналистов, которые с народным депутатом Украины Арсеном Аваковым находятся на 9 этаже больницы перед медицинским блоком, где содержится экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, покинуть помещение медицинского заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал М.Афанасьев, который подошел к А.Авакову.

«Журналисты должны покинуть в 20.00 это помещение. У нас есть распорядок дня», - сказал М.Афанасьев. Он также отметил, что на 9 этаже больницы находится операционная и сейчас здесь есть тяжелобольные пациенты.

«Это все-таки отделение реанимации. Здесь находятся тяжелобольные, когда здесь устраиваются акции, особенно если это шумные акции, то это крайне негативно для этих пациентов», - отметил главврач. Он также добавил, что после 20.00 в это помещение можно попасть только через приемное отделение. По словам М.Афанасьева в 22.00 в медицинском учреждении наступает отбой.