Начальник колонии: в палате Тимошенко - три камеры, так было и так будет

Как отмечается в переданном УНИАН заявлении пресс-службы ГПтСУ, ведомство в очередной раз официально заявляет, что в палате осужденной Ю.Тимошенко всегда было и будет оставаться только три видеокамеры. Об этом начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков вчера сообщил народным депутатам, которые прибыли в ЦКБ «Укрзализницы» в г. Харькове.

«Меня поражают комментарии народных депутатов, которые позволяют себе делать заявления в СМИ, подписывая их моим именем. Во-первых, никто никогда не обещал не снимать никаких камер в палате осужденной. И вообще разговоров на эту тему у нас не было. А во-вторых, я не пойду на нарушение закона под их политическим давлением и шквалом лживых заявлений. Еще раз подчеркиваю, что камеры в палате Ю.Тимошенко установлены законно, как того от нас требуют нормативные акты, которые никоим образом не противоречат международным стандартам», - сказал .Колпащиков.

Он также сказал, что камер непосредственно в палате осужденной только три.

«Их три и так было всегда. И так будет оставаться. Никогда не было ни скрытых камер, ни в туалетах, ни еще где-то. Распространение наглой лжи по этому поводу является политическим фарсом и не более», - сказал И.Колпащиков.

Начальник колонии, ссылаясь на врачей ЦКБ, также подтвердил информацию о том, что Ю.Тимошенко начала проходить реабилитационные процедуры.

ГПтС Украины дополнительно сообщает, что по состоянию на 14.15 час народные депутаты Украины, с которыми собиралась встретиться Ю.Тимошенко, в ЦКБ не прибыли.

Как сообщал УНИАН, 14 января в Центральную клиническую больницу “Укрзализницы” в Харькове, где находится Ю.Тимошенко, прибыли народные депутаты от оппозиции Александр Бригинец, Сергей Пашинский, Андрей Павловский, Андрей Шевченко.

Вчера и сегодня они встречались с начальником Качановской колонии И.Колпащиковым.

Сегодня, 15 января, А.Бригинец заявил, что народным депутатам не дают осмотреть условия пребывания экс-премьер-министра в колонии и больнице «Укрзализницы».

Также сегодня А.Павловский утверждал, что И.Колпащиков заверил народных депутатов в том, что требования Ю.Тимошенко, с которыми она начала акцию общественного неповиновения, выполнены.

Ссылаясь на слова И.Колпащикова, А.Павловский сказал, что камеры видеонаблюдения в палате экс-премьера уже сняты.

Справка УНИАН. 8 января Ю.Тимошенко заявила, что начинает акцию гражданского неповиновения. В открытом письме на имя Президента Украины Виктора Януковича она заявила об узурпации власти В.Януковичем и проведении в Украине политических репрессий. Ю.Тимошенко заявила, что отказывается от общения со следователями, отказывается давать пояснения и отвечать на их вопросы, принимать участие “в любых заказных уголовных производствах”. Также экс-премьер заявила, что готова оказывать физическое сопротивление "настолько, насколько хватит сил и жизни" попыткам принудительно доставить ее в суд.

Также Ю.Тимошенко отказывалась возвращаться в свою палату в больнице, требуя убрать круглосуточное видеонаблюдение, круглосуточный конвой в палате и мужчин-часовых.