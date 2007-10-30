Губернатор Буковины обещает кадровые изменения

Председатель Черновицкой областной государственной администрации Владимир КУЛИШ не исключает возможность кадровых изменений на Буковине, однако эти перестановки „не будут иметь отношения к выборам и политической ситуации, а будут сделаны по результатам работы руководителей районов за 9 месяцев”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КУЛИШ заявил сегодня на пресс-конференции в Черновцах.

«Я дал шанс всем руководителям продемонстрировать свой профессионализм и свое отношение к исполнению своих служебных обязанностей. Поэтому по результатам 9 месяцев мы намерены в ближайшее время на коллегии облгосадминистрации заслушать руководителей отдельных районов по определенным направлениям. Если область в целом имеет самые лучшие рейтинговые показатели, то в некоторых районах по отдельным направлениям они провалены. Никаких объективных причин для этого я не вижу, поэтому организационно-кадровые выводы обязательно будут», - заявил В.КУЛИШ.

Как отмечается в розданном журналистам пресс-релизе пресс-службы Черновицкой ОГА, по итогам мониторинга 9 месяцев социально-экономического развития Буковины, в тройку аутсайдеров вошли Герцаевский, Кельменецкий и Сокирянский районы, руководители которых являются также председателями районных организаций НСНУ.

В.КУЛИШ также отметил, что на следующей неделе в области состоятся на разных уровнях партийные конференции НСНУ, где также дадут оценку результатам выборов в регионе. (В.КУЛИШ также занимает должность руководителя областной организации НСНУ - УНИАН)