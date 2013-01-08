Жена Луценко обратится к Пшонке с депутатским запросом

Об этом УНИАН сообщила жена экс-министра, народный депутат Ирина Луценко, ссылаясь на информацию, полученную после сегодняшней встречи с мужем в Менской колонии.

“Юра не получал от Генпрокуратуры никаких документов по поводу своего заявления о совершении преступления Кузьминым и Войченко”, - сказала она, допустив, что, наверное, отсутствие официального документа обусловлено праздничными днями. Вместе с тем, И.Луценко заверила, что от имени фракции будет обращаться с депутатским запросом в Генеральную прокуратуру и непосредственно к ее руководителю Виктору Пшонке, чтобы тот разъяснил и официально сообщил, действительно ли заявление Ю.Луценко было зарегистрировано ГПУ и внесено в госреестр досудебных расследований.

Кроме того, как отметила жена экс-министра, в депутатском запросе она будет требовать от В.Пшонки ответа, будет ли он, как руководитель, предпринимать соответствующие действия по отстранению от выполнения служебных обязанностей Р.Кузьмина и С.Войченко на время проведения следственных действий.

При этом И.Луценко подчеркнула, что указанные действия имеют десятилетний срок давности.

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Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2012 года сторона защиты направила на имя генерального прокурора Украины заявление экс-министра внутренних дел Ю.Луценко о привлечении к уголовной ответственности первого заместителя генпрокурора Р.Кузьмина и следователя С.Войченко за вынесение ими постановления о задержании и аресте Ю.Луценко 26 декабря 2010 года. "Мы отправили заявление Луценко в Генпрокуратуру курьерской почтой", - сказал адвокат экс-министра Игорь Фомин.

Сегодня, 8 января, в пресс-службе Генпрокуратуры проинформировали, что Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала и внесла в Единый реестр досудебных расследований заявление Ю.Луценко о совершении преступления первым заместителем генпрокурора Р.Кузьминым и следователем С.Войченко.

“Заявление Луценко от 28 декабря прошлого года зарегистрировано и внесено в Единый реестр досудебных расследований”, - отметили в пресс-службе, добавив, что ответ об этом был направлен Ю.Луценко непосредственно в Менскую колонию.