В ГПУ говорят, что заявление Луценко о преступлениях Кузьмина получили

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

“Заявление Луценко от 28 декабря прошлого года зарегистрировано и внесено в Единый реестр досудебных расследований”, - сообщили в пресс-службе, добавив, что ответ об этом был направлен Ю.Луценко непосредственно в Менскую колонию.

Кроме того, в Генпрокуратуре заметили, что соответствующее решение по этому заявлению будет принято в установленные законом сроки.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2012 года сторона защиты направила на имя генерального прокурора Украины заявление экс-министра внутренних дел Ю.Луценко о привлечении к уголовной ответственности первого заместителя генпрокурора Р.Кузьмина и следователя С.Войченко за вынесение ими постановления о задержании и аресте Ю.Луценко 26 декабря 2010 года. "Мы отправили заявление Луценко в Генпрокуратуру курьерской почтой", - сказал адвокат экс-министра Игорь Фомин.

Как заявлял Ю.Луценко, «основания моего обращения в правоохранительные органы являются юридически совершенными. Ведь Европейский суд по правам человека отклонил апелляцию Украины и принял окончательное решение, которым признал мой арест незаконным – по политическим мотивам». Ю.Луценко отметил, что согласно этому решению украинское правительство должно выплатить ему компенсацию в сумме 15 тысяч евро. А это, по словам экс-министра – прямые убытки государству, причиненные по вине Р.Кузьмина и других должностных лиц генпрокуратуры Украины. «Мы имеем совершенный факт о незаконном аресте человека, и имеем доказанный убыток государству в размере свыше 100 тысяч гривень. С моей точки зрения – это беспрекословное доказательство преступных действий Кузьмина и Войченко, которые безосновательно лишили меня свободы и нанесли ущерб государству в особо крупных размерах», – заявил Ю.Луценко.

Справка УНИАН. 3 июля ЕСПЧ вынес решение, которым признал арест и содержание под стражей Ю.Луценко нарушением прав человека. Кроме того, суд принял решение о выплате украинской властью 15 тыс. евро в качестве компенсации за моральный вред.