Тягнибок объясняет: кризис в Украине, потому что безбожно воруют

Об этом в эфире телеканала ТВi сказал лидер ВО "Свобода", народный депутат Олег Тягнибок.

"Конечно, вы понимаете, сейчас экономический кризис в Украине будет надвигаться такими просто бешеными темпами. И это не то, что я говорю как представитель оппозиции", - заявил Тягнибок.

Политик спрогнозировал, что нынешняя оппозиция придет к власти в очень трудное время.

"Я прекрасно понимаю, что после того, как нынешняя власть уйдет, придем к власти мы, нынешние представители оппозиции. И чем хуже ситуация сегодня, тем труднее будет нам завтра выходить из тех проблем, в том числе в социально-экономической сфере" , - отметил националист.

По его словам, "Свобода" делает все возможное, чтобы уберечь нашу страну от негативных последствий плохой экономической политики действующего правительства.

"Мы переживаем, чтобы сейчас не произошло тех безумных катаклизмов, которые могут ожидать Украину в будущем", - отметил Тягнибок. Парламентарий также отметил, что европейский и мировой кризис не имеют никакого отношения к той ситуации, которая сложилась в Украине сегодня.

"Кризис в Украине, потому что безбожно сейчас воруют. Такое впечатление, что это правительство как раз создано для того, чтобы извлечь все соки из украинцев", - резюмировал лидер "Свободы".

Gazeta.ua