Власенко говорит, что миссию Кокса и Квасьневского могут продлить до весны

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко считает, что работа миссии наблюдателей Европейского парламента в Украине за судебными процессами по делам Ю.Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко будет продолжена.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение С.Власенко высказал на брифинге в Харькове.

Он отметил, что по неофициальной информации экс-Президент Европарламента Пэт Кокс и экс-Президент Польши Александр Квасневский до весны продолжат наблюдение за судебными процессами над Ю.Тимошенко.

“По моей информации, абсолютно неофициальной, из источников не приближенных к миссии Кокса-Квасневского, из других источников из Страсбурга, скорее всего, миссия будет продолжена. Насколько я чувствую ситуацию, миссия будет продолжена до середины марта, возможно, до конца марта, возможно до саммита (Украина-Евросоюз), если он состоится”, - сказал С.Власенко.

Защитник заметил, что завтра будет обнародован отчет миссии Кокса-Квасневского. Он прибавил, что не может комментировать содержание этого отчета.

В то же время, по мнению С.Власенко, наблюдатели Европарламента имеют четкое понимание происходящего в Украине.

“По крайней мере это следует из первого промежуточного отчета, который был опубликован и в котором даны абсолютно четкие оценки происходившему, в том числе на этапе кассации в газовом деле”, - заметил С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, робота миссии П.Кокса и А.Квасневского в Украине началась 11 июня 2012 года.

На время парламентских выборов работа миссии была временно приостановлена, однако после их проведения – возобновлена.

6 декабря 2012 года в офисе президента Европарламента Мартина Шульца сообщили, что А.Квасневский и П.Кокс 9 января планируют представить руководству Европарламента отчет о своей работе.

В офисе М.Шульца также заметили, что на основании этого отчета будет принято решение о возможном продолжении работы миссии.