Оппозиционеры предлагают пересадить чиновников на отечественные авто

Об этом говорится в проекте закона “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной службе” (относительно использования служебного транспорта)”, который зарегистрировали в Верховной Раде депутаты от партии “Батькивщина” Андрей Павловский, Юрий Стець и Александр Бригинец.

Согласно законопроекту, статью закона о госслужбе относительно использования служебного транспорта предлагается дополнить новыми положениями.

“Руководители учреждений, должности которых относятся к подгруппе I-1, обеспечиваются служебным транспортным средством отечественного производства, стоимость нового которого составляет не более 500 минимальных заработных плат”, - говорится в законопроекте.

Руководителей учреждений, должности которых относятся к подгруппе ІI-1, предлагается обеспечивать отечественным служебным транспортом стоимостью не более 250 минимальных заработных плат, а к подгруппам І-2, II-2 - не более 110 минимальных зарплат.

При этом для обеспечения деятельности государственных служащих, должности которых относятся к другим подгруппам, могут быть приобретены, браться в аренду только автомобили отечественного производства, стоимость новых которых составляет не более 90 минимальных заработных плат.

Также предлагается установить, что государственные служащие могут использовать собственное транспортное средство или транспортное средство членов семьи. Условия и размер компенсации расходов на его эксплуатацию определяется Кабинетом министров Украины.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты отмечают, что государственные служащие используют служебный транспорт, который не отвечает экономической и социальной ситуации в стране. “Не единичны случаи использования госчиновниками транспорта, принадлежащего коммерческим структурам, что можно рассматривать, как скрытую форму взятки. Много случаев взятия в аренду дорогих автомобилей, что тоже является формой коррупционной деятельности”, - считают депутаты.

Оппозиционеры убеждены, что на сегодняшний день автопарки разного уровня могут быть полностью обеспечены автомобилями отечественного производства, по крайней мере путем крупноузловой сборки. “А указанные в законопроекте диапазоны цен гарантируют использование авто с достаточным уровнем безопасности и приемлемыми техническими характеристиками”, - говорится в пояснительной записке.

Один из авторов законопроекта А.Бригинец сообщил, что, согласно документу, будут разработаны правила отчуждения автомобилей неукраинского производства и машин, стоимость которых превышает указанную в законопроекте сумму. “Речь идет об авто, которые эксплуатируются Кабмином, министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, государственными местными администрациями и их структурными подразделениями”, - цитирует депутата его пресс-служба.