Заробитчане отправили на родину почти миллиард долларов

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на НБУ.

В 3 квартале 2012 года украинцы, работающих за рубежом, переслали в Украину 941 млн долларов. По данным регулятора, только в III квартале работники переслали через международные системы переводов 941 млн долларов, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2011 года, однако значительно меньше, чем за II квартал 2012 года, когда в Украину перевели почти 1,5 миллиарда долларов.

Как сообщалось, объем денежных переводов из-за рубежа в 2011 году составил 7,019млрд долларов, что составляет 4,2% ВВП за указанный период.