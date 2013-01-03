Политолог: Кулиняк может стать министром культуры как «меньшее зло»

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил председатель правления Центра прикладных политических исследований ”Пента” Владимир Фесенко.

Он считает, что вопрос выбора кандидатуры на должность министра культуры имеет под собой не столько какие-то проблемы или вопросы лоббистской борьбы, сколько выбор «приемлемого» чиновника. «Идеального варианта просто нет», - сказал эксперт.

Однако, отметил В.Фесенко, в интересах М.Кулиняка, который занимал эту должность до 24 декабря, может сработать «логика меньшего зла», и его шансы вновь стать министром сохраняются.

«Он уже имеет определенный опыт, есть уже определенные наработки, и понятно, что главные проблемы культуры не столько в личности министра, сколько в недостатке средств», - сказал эксперт.

По его мнению, другие потенциальные претенденты на эту должность не имеют нужного авторитета. «Это также очень важно, чтобы среди творческих работников, которых много в сфере культуры, было уважение к авторитету министра: или к управленческому авторитету, или к авторитету его как творческому работнику», - сказал В.Фесенко и добавил, что такой авторитет в свое время имел Богдан Ступка.

В отношении должности министра промышленной политики эксперт отметил, что здесь происходит борьба разных бизнес-политических групп. «Я думаю, что на эту должность пытаются продвинуть своего человека и группа Рината Ахметова, и группа Фирташа», - отметил В.Фесенко и добавил, что не исключает сюрпризов при назначении этого министра.

Кроме того, по его мнению, фаворита на должность в настоящее время нет. «Если бы он был, чиновник, который был бы оптимальной фигурой, у нас бы сразу появился министр промышленной политики», - сказал В.Фесенко.

Также эксперт допустил, что новые министры могут быть определены, когда Президент Украины Виктор Янукович вернется к работе после праздников.