Янукович обещает, что без Партии регионов ни одного решения не будет

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что без Партии регионов не будет принято ни одно решение в сфере внутренней и внешней политики.

Об этом говорится в его статье, опубликованной в еженедельнике “Зеркало недели” №40 (27 октября - 2 ноября), посвященной 10-летию Партии регионов.

“И я хочу, чтобы все понимали: каким бы ни оказался расклад сил в Верховной Раде, ни одно важное решение в сфере внутренней и внешней политики не будет принято в обход Партии регионов”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По словам премьер-министра, таковы объективные законы политической борьбы и реальность, с которой придется считаться всем. При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что “мы живем в государстве, где вместо закона действует принцип политической целесообразности”. Он отметил, что несмотря на то, что результаты выборов фактически не изменили распределения сил в парламенте, партии-победительнице пытаются отказать в праве формировать коалицию.

“Создается впечатление, что кое-кто продолжает игнорировать не только закон, но и собственно объективную реальность. С ретивостью, достойной лучшего применения, бело-помаранчевый лагерь продолжает старые закулисные игры”, - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что уже из лагеря оппонентов “слышны голоса трезвомыслящих политиков, которые осознают, что ждет страну, если парламентское большинство будет формироваться без партии-победительницы”.