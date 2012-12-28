Социолог: Янукович сегодня проиграл бы выборы единому оппозиционеру

Так директор фонда ”Демократические инициативы” имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина прокомментировала на своей странице в Facebook обнародованные ранее результаты социологического опроса.

“Янукович от власти один, а оппозиционеров аж четверо - Тимошенко, Кличко, Яценюк, Тягнибок, и в сумме они набирают 36%, а у Януковича - 22%. То есть реальный вывод по этим данным: в случае проведения честных выборов сейчас пролетел бы Янукович во втором туре, точно - пролетел бы”, - заметила социолог.

“Так же, как оппозиция суммарно победила по партийным спискам, так же во втором туре кандидат от оппозиции (даже неважно - единый или тот, кто выйдет во второй тур, чтобы не дрались между собой) с большой вероятностью (по крайней мере сейчас) победил бы Януковича”, - написала И.Бекешкина.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря фонд “Демократические инициативы” обнародовал результаты проведенного вместе с социологической службой Центра Разумкова исследование.

Согласно данным опроса, в случае проведения досрочных выборов Президента Украины во второй тур точно вышел бы В.Янукович, а от оппозиции - либо Юлия Тимошенко, либо Виталий Кличко, либо Арсений Яценюк.

При условии, если в президентских выборах принимает участие Ю.Тимошенко, то в первом туре больше всего голосов набрал бы В.Янукович (22,9%), а дальше идут: Ю.Тимошенко (13,1%), В.Кличко (11,7%), А.Яценюк (7,7%), Петр Симоненко (6,2%), Олег Тягнибок (5,2%).

В случае, если бы Ю.Тимошенко не принимала участия в выборах, то за В.Януковича проголосовало бы 22,7%, за А.Яценюка - 14%, за В.Кличко - 13,1%, за О.Тягнибока - 6,5%, П.Симоненко - 6%.