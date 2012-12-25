Эксперты: Новые министры не могут считаться политическими фигурами

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что новое правительство является технократическим. Об этом он сказал во время круглого стола в Киеве, оценивая назначенный Президентом Украины новый состав Кабинета министров.

По его словам, это правительство будет “поддерживать любые решения Президента Украины”, поскольку министры не являются политиками. Он сказал, что “при этой форме правления, когда министры не утверждаются Верховной Радой Украины, когда не представляют своего виденья, они не могут называться политическими фигурами”. “Это, действительно, технократы, которые назначаются одним человеком одним росчерком пера”, - сказал В.Бала.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает новое правительство “техническим Кабинетом министров Украины”. “С таким правительством можно вступать в Аляску, в Канаду, в Антарктиду, в Таможенный союз, в Европейский Союз и в принципе противоречий не будет. Скажет Президент, что утром вступаем в ЕС, а вечером - в Таможенный союз, а завтра утром мы встали и будем вступать в ЕС, ТС, Австралию и сразу везде. И главное, что каждый министр скажет, что все это правильно, потому что это самое мудрое решение Президента Украины”, - считает он.

Руководитель корпорации стратегического планирования «Гардарика» Константин Матвиенко считает, что нынешнее правительство появилось утром, «як Пилип з конопель вискочив”. По его словам, это еще одно свидетельство непрозрачности украинской политики, поскольку “никто не только из экспертов не мог спрогнозировать его состав, но даже в Партии регионов не знали, кто будет предложен”.