Тюремщики сегодня принуждали Луценко к операции

Об этом сообщила жена экс-министра Ирина Луценко. "Сегодня они прибегли к очередному шантажу: или ты пишешь отказ от сделки и мы вписываем твой ответ, или проходишь ее в Черниговской областной больнице", - отметила И.Луценко.

При этом она напомнила, что ее муж сегодня же написал заявление, что он согласен на операцию, но только в клинике, которую сам выберет. Экс-министр назвал тюремщикам эту клинику - "Обериг", - сказала И.Луценко, добавив, что такая позиция Ю.Луценко повергла их в шок.

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"Таким образом, - продолжила она, - позиция моего мужа поставила работников пенитенциарной службы перед вызовом: или вы вывозите меня в выбранную мною клинику, или не вывозите вообще и несете ответственность за человеческую жизнь или смерть".