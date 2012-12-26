На Арьева напал охранник с огнетушителем

Об этом сообщает пресс-служба киевской милиции, пишет Украинская правда.

"Сегодня в 12.15 в Святошинское райуправление милиции поступил вызов о том, что в общежитии на проспекте Победы, 118 охранник общежития напал с огнетушителем на народного депутата Украины", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, "на место происшествия сразу выехало руководство Святошинского райуправления милиции, следственно-оперативная группа".

"Стражами порядка было установлено, что Арьев вместе с местными жителями, которые обратились к народному депутату за помощью, пытался зайти в одно из общежитий в Святошинском районе столицы. Охранники общежития не пропустили людей на территорию общежития и обрызгали всех людей из огнетушителя" , - сказано в сообщении.

Сейчас двух охранников общежития задержали и доставили в Святошинское райуправление милиции для дачи объяснений.

По данным милиции, возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сам Арьев в своем Facebook написал, что пытался зайти на территорию общежития с людьми, "которых незаконно оттуда выбросили".

"В результате охранники обрызгали всех огнетушителем. Вызвали милицию. Приехала милиция - ей тоже досталось", - написал он.