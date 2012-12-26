Телеканал «Рада» согласился оплатить трансляцию боев Кличко с депутатами

Об этом говорится в заявлении телеканала в ответ на слова Кличко, что он сразится в парламенте тогда, когда телеканал "Рада" купит права на трансляцию боя, пишет Украинская правда.

"Телеканал "Рада" с большим удовольствием и абсолютно серьезно готов обсудить с Виталием Кличко условия приобретения промоутерских прав на его бои и показывать их в рубрике, например, "Работа депутата в округе", - заявили в пресс-службе.

Телеканал напомнил, что "трансляция "боев" в сессионном зале производится в режиме эксклюзивного многокамерного показа, согласно учредительным документам Дирекции телерадиопрограмм Верховной Рады на условиях равного доступа к эфиру всех "спортсменов".

В "РАДЕ" отметили, что понимают, что Кличко пошутил о своей возможности драться в парламенте, "поскольку украинский парламентаризм действительно больше нуждается в депутатах, которые пришли работать не кулаками, а головой".