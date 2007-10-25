Черниговский центр прав человека берёт на мониторинг депутатов горсовета

В Чернигове общественная организация "Черниговский центр прав человека" начала реализацию проекта, цель которого оценить эффективность деятельности депутатов городского совета, избранных по спискам политических партий и блоков.

Об этом УНИАН сообщил представитель организации Александр ПИДГОРНЫЙ.

По его словам, в рамках проекта предусматривается проанализировать предвыборные программы партий и блоков, которые прошли в городской совет, отследить работу депутатов во время сессий, провести мониторинг местных, региональных и партийных СМИ.

Также планируется провести общественные слушания с представителями политических партий и блоков, которые сегодня представляют интересы территориальной общины в городском совете, и публичные дебаты на телевидении о воплощении в жизнь программных обещаний местных депутатов. По результатам исследований будет издан аналитический отчет.

«Проходит время, когда граждане были потребителями государственной политики, сегодня они имеют возможность стать заказчиками государственной политики, формируя свои требования и настаивая на их выполнении», - подчеркнул А.ПИДГОРНЫЙ.