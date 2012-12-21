Путин призовет Европу не наносить ущерб энергосотрудничеству

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в материалах Кремля к очередному, 30-му саммиту Россия - Европейский Союз, который пройдет сегодня в Брюсселе.

Отмечается, что одной из стратегических составляющих диалога с ЕС является сотрудничество в сфере энергетики. Россия готова к углублению взаимодействия в этой области вплоть до создания в перспективе единого энергетического комплекса в Европе.

«Вместе с тем по-прежнему остаются нерешенными целый ряд проблемных моментов. К имеющему характер обратного действия «Третьему энергопакету», планам Брюсселя по строительству «Транскаспийского газопровода» без учета международно-правовой и природоохранной составляющих вопроса добавилось начатое Еврокомиссией антимонопольное расследование в отношении ОАО «Газпром». В этой связи российская сторона вновь призовет партнеров соблюдать нормы международного права, а также в целом проявлять мудрость, с тем чтобы не нанести ущерб проверенному временем российско-еэсовскому энергосотрудничеству», - говорится в сообщении.

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Также подчеркивается, что РФ много делает для повышения энергобезопасности континента: идут поставки газа по двум «ниткам» Североевропейского газопровода, в декабре с.г. состоялась сварка первого стыка газопровода «Южный поток».

Кроме того, В.Путин намерен обсудить с европейскими политиками переход к безвизовому режиму краткосрочных поездок граждан России и государств-членов ЕС.

Отмечается, что в рамках обсуждения правочеловеческой проблематики внимание партнеров будет вновь привлечено к «непрекращающимся нарушениям прав русскоязычного меньшинства в государствах Балтии и героизации приспешников нацистов в этих же странах».

Кроме того, планируется рассмотреть возможности углубления сотрудничества в сфере кризисного регулирования, включая заключение соответствующего соглашения, а также дать оценку двусторонним контактам по военной линии.

В ходе встречи на высшем уровне планируется рассмотреть актуальные проблемы международной и региональной безопасности, включая ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке с упором на Сирию, ядерную программу Ирана, Приднестровское и Нагорно-Карабахское урегулирование, ситуацию в Грузии и на Балканах и др. Президент России вновь подтвердит принципиальные подходы к урегулированию международных конфликтов с опорой на безусловное верховенство норм международного права, центральную координирующую роль ООН и ее Совета Безопасности, сказано в сообщении.