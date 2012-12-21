Тимошенко попросила прощения у однопартийцев

Как сообщает официальный сайт Ю.Тимошенко, об этом говорится в обнародованном сегодня ее обращении к членам фракции "Батькивщина", сделанном накануне первого рабочего дня новоизбранного парламента.

"Я категорически выступаю за единство и укрепление фракции "Батькивщина", и любую попытку разорвать ее на куски буду воспринимать как предательство нашего общего дела, как диверсию против выбора людей", - заявила Ю.Тимошенко.

Лидер партии "Батькивщина" признает, что во время парламентской кампании оппозиция допустила ошибки. "Мы их будем немедленно исправлять, но мы в то же время смогли построить главную основу наших будущих побед - это наше стратегическое единство. "Батькивщина", "Фронт Змін", Народный Рух Украины, "Народная самооборона", партия «Реформы и порядок», "Гражданская позиция", "За Украину!", "Европейский выбор" - все мы сегодня одна команда, и это помогло нам быть сильнее других, получить лучшее качество оппозиционной политики", - считает она.

"Наше единство - это главное, что есть у страны, которая есть у всех нас. Не разрушьте это Божье благословение, не допустите разделения фракции "Батькивщина» на две или больше парламентских команд. Позволите разъединение "Батькивщины" на разные фракции - потом, на следующих этапах, разложитесь на молекулы и атомы и исчезнете, как туча в ясном небе. Вы имели мудрость и силу объединиться, имейте терпение, уважение друг к другу, способность находить понимание ежедневно в самых сложных ситуациях для того, чтобы переплавить наше пока еще рыхлое единство в монолит с демократическими принципами и способностью помочь своей стране", - заявила Ю.Тимошенко.

Лидер партии "Батькивщина" напомнила, что до объединения оппозиционных партий для участия в парламентских выборах была сложная история отношений. "Было все... Разное... Но я хочу посоветовать вам поступить так, как сделали мы с Арсением, когда в первый раз встретились на свидании в тюрьме. Мы обнялись и извинились друг перед другом за все предыдущие обиды и недоразумения. Извинились искренне, с глубоким и осознанным раскаянием, и именно это сделало нас окончательно нерушимой крепкой командой", - отметила она.

"Армия, в которой бойцы стреляют друг в друга или расставляют друг для друга скрытые мины, - уже мертвая и побежденная. Простите друг другу все, поймите и примите своих новых коллег со всеми их хорошими и слабыми качествами и станьте непобедимыми. Я тоже сейчас хочу извиниться перед каждым из вас за каждое резкое слово или прошлое противостояние, если оно было между нами. Я хочу верить, что главное в нашей жизни - это жертвенное служение людям, своей стране, а не мелкие амбиции и интриги. Не суть важно, кто и какие должности будет занимать в комитетах и фракции - это только должности. Главное - наконец оправдать доверие украинцев, которые, может, в последний раз переступили через разочарование и неверие в политиков всех цветов и, несмотря ни на что, привели вас в парламент. Цените это, а когда будете готовы психологически и организационно - объединитесь в единую партию. Я этот шаг обязательно поддержу", - заявила Ю.Тимошенко.