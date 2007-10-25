Военные эксперты хотят профессиональную армию

Военные эксперты высказываются за как можно более быстрый переход украинской армии на профессиональную основу.

«Наибольшая проблема в вопросе перехода на профессиональную армию, – считает первый председатель Союза офицеров Украины, генерал-майор Вилен МАРТИРОСЯН, – это финансы. – Но если Юлия ТИМОШЕНКО берет на себя обещание как будущий премьер-министр, профинансировать нужные расходы, то армия будет укомплектована в необходимые сроки и на новых условиях».

По его словам, учитывая ситуацию, которая складывается на данное время, необходимо применять неординарные методы. «Я очень уважаю министра обороны Украины, который все запросы, связанные с социально-правовой защитой представителей Вооруженных Сил, решает положительно, но в вопросе, связанном с переходом к профессиональной армии, я с ним не соглашаюсь», – говорит В.Мартиросян.

Он подчеркнул, что за три месяца до призыва нужно срочно создать структуру в Вооруженных Силах по изучению количества специалистов, необходимых для укомплектирования кадрами. В военкоматах необходимо внедрить должности специалистов по вопросам реформирования, которые бы на местах изучали потребности.

Отмена общего призыва, по его мнению, поможет матерям, которые боятся отдавать своих детей в армию. «Ко мне, как к председателю координационного комитета по защите прав силовых структур, приходит множество матерей, чьи дети служат в армии. Есть такие, которые по ночам не спят и ожидают, что будет с их сыновьями», – сказал он.

В свою очередь, бывший начальник штаба ВМС Украины, контр-адмирал Николай КОСТРОВ, говорит, что «реформирование, которое длится много лет, иначе как уничтожением армии назвать нельзя». Он утверждает, что «вопрос перехода от срочной службы к контрактной обсуждается на протяжении многих лет, но кроме болтовни отсутствует любое реформирование Вооруженных Сил».

По мнению М.Кострова, Ю.Тимошенко «предприняла мужественный шаг, задекларировав ускоренный переход Вооруженных Сил на контрактную основу, а все другое зависит от «политической воли лидеров, которые хотят что-то сделать, или не хотят ничего и ищут лишь поводы для затягивания ситуации».

Другой военный – генерал-лейтенант Дмитрий УМАНЕЦ – высказался по поводу профессиональной армии так: «Вооруженные Силы сейчас нуждаются в кардинальных мероприятиях. Это касается обновления военной техники, вооружения, и перехода на профессиональную, контрактную службу в целом».

Д.Уманец убежден, «если у Ю.Тимошенко хватит воли, а у чиновников перевесит здравый смысл, то мы придем к тому, что будем формировать профессиональную армию, а не лишь говорить об этом».

«Мы семнадцать лет топтались на месте, перетрясали штаты, формировали одни подразделения, уничтожали другие, а практических результатов так и нет. Когда-то это ответственное дело нужно начинать. Я сторонник того, что необходимо формировать профессиональную армию. И чем быстрее мы начнем это делать, тем лучше будет для национальной безопасности», – отметил Д.Уманец.

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