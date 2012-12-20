Попов призвал Киевсовет не голосовать за проект бюджета

Как передает корреспондент УНИАН, с таким обращением он выступил сегодня на заседании сессии Киевсовета перед презентацией проекта бюджета столицы на следующий год, рассмотрение которого включено в повестку дня сегодняшнего заседания.

А.Попов отметил, что, учитывая те показатели, которые доведены столице, исходя из государственного бюджета на 2013 год, бюджет столицы не может удовлетворить нормальное функционирование и жизнеобеспечение Киева.

По словам председателя КГГА, этот проект бюджета создаст дефицит в размере 4 млрд грн, и это не удовлетворяет ни власть Киева, ни профсоюзы, ни всех киевлян.

Как сказал А.Попов, при формировании госбюджета правительство допустило несколько ошибок, главной из которых является отсутствие консультаций с местными властями.

«Поэтому мы ждем, когда будет назначено новое правительство, и мы сразу отреагируем на этот факт и вступим в контакты для дальнейших переговоров. И я думаю, что в ближайшее время мы сможем дать те компромиссные решения, довести их до депутатов Киевсовета и всех киевлян, на которые мы можем выйти, рассматривая этот бюджет в дальнейшем и утверждая его в той редакции, которая нас будет удовлетворять», - объяснил позицию КГГА ее председатель.

А.Попов озвучил позицию горгосадминистрации – вынести проект бюджета столицы на следующий год для обсуждения депутатами. По его мнению, его принимать нельзя в нынешнем виде.

«Поэтому, если наши мнения совпадают, то хотел бы, чтобы вы по этому поводу высказались», - обратился А.Попов к депутатам.

В сессионном зале после этого началось обсуждение проекта представителями фракций.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2013 год, которым одобрила исключения из бюджета Киева в государственный в размере 50% поступлений, полученных от налога на доходы физических лиц. Из-за этих исключений в бюджете Киева создан скрытый дефицит на сумму более 4 млрд грн.

Председатель КГГА А.Попов заявил, что госбюджет не отвечает интересам киевлян и финансово не гарантирует обеспечения нормального функционирования столицы, а способ, каким формировался этот документ, исключил участие местной власти в разработке и даже обсуждении базовых параметров и показателей финансового обеспечения жизнедеятельности Киева.

14 декабря А.Попов сообщил, что проект бюджета Киева на 2013 год КГГА внесет на рассмотрение Киевсовета 20 декабря, поскольку это предусмотрено законодательством, но будет просить депутатов не принимать его, а только принять к сведению. Городская власть будет требовать внесения изменений в госбюджет с целью изменения показателей для столицы.

18 декабря стало известно, что КГГА подготовила и будет предлагать депутатам Киевсовета ознакомиться с проектом бюджета столицы на 2013 год с доходами 18,825 млрд грн и расходами 17,703 млрд грн.

Согласно документу, предусмотрены субвенции из государственного бюджета в объеме 2,780 млрд грн.

В проекте бюджета на 2013 год отмечается, что предельный долг Киева на 31 декабря 2013 года не должен превышать 10,260 млрд грн.

Предельный объем предоставления местных гарантий на 2013 год предлагается установить на уровне 1,234 млрд грн.

Дотация выравнивания предусмотрена в сумме 126,8 млн грн.

В соответствии с проектом, профицит бюджета на 2013 год будет составлять 1,107 млрд грн.