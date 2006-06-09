«Наша Украина», БЮТ и СПУ согласовали текст коалиционного соглашения и завтра продолжат консультации по распределению должностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель рабочей группы от «Нашей Украины» Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ сегодня после завершения встречи «Тройки с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКОМ».

«Текст соглашения полностью согласован, нет никаких разногласий. Мы решили подписать отдельный протокол вне коалиционного соглашения, над которым будем работать дальше», - сказал Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ.

Он уточнил, что в протоколе будут определены сроки и механизмы решения спорных вопросов.

Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ также подчеркнул, что одной из тем дискуссий остается пропорциональное распределение должностей. «Наша Украина» настаивает именно на пропорциональном распределении», - подчеркнул он.

В свою очередь лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО подчеркнула, что у блока нет никаких претензий к тексту коалиционного соглашения. «Тот протокол, который вынесен за рамки коалиционного соглашения не мешает подписать само соглашение», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По мнению лидера БЮТ, коалиционное соглашение могло бы быть подписано уже сегодня вечером. Однако Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ заметил, что соглашение может быть подписано 14 июня только в том случае, если будет согласован третий раздел (распределение сфер ответственности – УНИАН).