От ГПУ потребовали расследовать нападение на защитников Гостиного двора

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.Бригинца.

«Сегодня, в ночь на Святого Николая, когда Святой руками хороших людей делает хорошие дела, владельцы Гостиного двора просто вытерли ноги об эту традицию, сделав очевидное зло, силой выбросив на улицу защитников Гостиного двора», - заявил А.Бригинец.

Депутат отметил, что на данный момент внутри Гостиного двора противоправно удерживают двух человек, которых захватили нападающие «под прикрытием милиции». Среди них один священник.

«В данном случае речь идет не о том, хороший проект реконструкции или нет, является Гостиный двор памятником или нет, законно было принято решение о его передаче или нет, а речь идет о конкретных хамских действиях охранников и преступном бездействии милиции, которая должна защищать людей», - отметил А.Бригинец.

Потому депутат требует от Генпрокуратуры расследовать незаконные действия охранной фирмы и бездействие милиции, а также выяснить, было ли судебное решение относительно выселения из Гостиного двора его защитников.

«Я настаиваю, чтобы в ситуацию лично вмешаться генеральный прокурор», - подытожил А.Бригинец.

Как сообщал УНИАН, защитники Гостиного двора заявили об избиении активистов. По их словам, сегодня ночью в Гостиный двор ворвались неизвестные в черной форме и вытолкали часть активистов, которые находились внутри, на улицу. Кроме того, противники реконструкции здания заявили, что нападающие применили слезоточивый газ и спецсредства, которые разрешены для использования только сотрудникам правоохранительных органов.

По словам потерпевших, милиция не предприняла никаких действий в отношении нападающих.