СМИ: повстанцы заявили, что МИД Украины бросил Кочневу на произвол судьбы

Сирийские повстанцы отложили казнь украинки Анхар Кочневой и заявили, что украинская сторона отказывается от переговоров.

ТСН получила интервью командира группировки, именем которого подписываются заявления повстанцев.

"Когда были переговоры с украинским правительством и посольством Украины, те были несерьезными, не выполняли обещаний, ничего не делали, чтобы освободить Анхар. В такой ситуации мы решили убить девушку. Это сообщение, что угрозы не касаются граждан Украины или Ирана, а только правительств , которые не делают ничего, чтобы помочь своим гражданам ", - заявил Абу Джанлаль.

Как известно, МИД Украины требовало освободить захваченную в Сирии украинку.

По словам повстанцев, они должны были казнить Анхар еще вчера, 16 декабря. Женщину они считают русской шпионкой, мол, она работала на режим Башара Асада. Повстанцев возмутило фото, на котором Анхар - рядом с командиром правительственной армии, которую оппозиционеры обвиняют в организации массовой резни. Они отложили исполнение приговора - при условии, если их позиция будет услышана.

Несмотря на многочисленные вопросы, повстанцы не озвучили свои требования к Украине в этом интервью. Однако опровергли, что требуют денег. Теперь сирийские повстанцы обещают дать второй шанс. "Эта девушка долго оставалась с нами, никто не отвечал на наши обращения, когда мы спрашивали, что нам могут предложить, чтобы ее выпустили. Никто не отвечал, казалось никто не занимался", - отметил командир повстанцев.