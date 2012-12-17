Регионал заявил, что Украина может быть и в Таможенном союзе и в ЕС

Об этом заявил депутат от Партии регионов Леонид Кожара в эфире 5 канала.

"В чем разница между Таможенным союзом и Зоной свободной торговли с ЕС? Таможенный союз - это надгосударственная организация, которая устанавливает правила торговли в каком-то определенном центре, и не национальные органы устанавливают, а устанавливает совещание ТС. ЗСТ - это фактически переговорный процесс, по поводу каждой группы товаров, т.е. здесь нет наднациональной какой-то пристройки ", - отметил он.

"Можно ли быть там и там? Теоретически можно. Если у Таможенного союза будет зона углубленной торговли с ЕС, то тогда Украина может быть членом Таможенного союза. Никаких противоречий нет", - уверяет "регионал".

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В свою очередь экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко считает, что такое вступление будет незаконным.

"Если у нас есть четко определенное законом направление, которое прописан в законе" Об основах внутренней и внешней политики ", и это направление называется вступление в Европейский Союз, то все остальное является незаконным", - отметил экс-министр.

"Закон формальная преграда, и собственно президент не может, действуя даже в своих полномочиях, нарушать существующий сегодня закон", - добавил он.

Как известно, во вторник президент Виктор Янукович посетит с визитом Москву. По данным источников, там он может подписать соглашение с Таможенным союзом.

Украинская правда