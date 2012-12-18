Пинзеник: Таможенные платежи Украины будут идти в «общак»

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает Украинская правда.

"Мало кто знает, что 40% доходов государственного бюджета платит украинская таможня. Это НДС, это акциз, это импортная пошлина импортных товаров. В абсолютной сумме это 110 миллиардов гривен в год", - отметил он.

"В случае вступления в Таможенный союз таможенная граница становится общей. Нет внутренних таможенных границ. Это означает, что 110 миллиардов гривен не в украинский бюджет попадает, а попадает, извините, в общак", - уточнил политик.

"Как потом распределяются эти средства? Конечно же, по-братски. Как это по-братски происходит, я приведу пример нынешнего Таможенного союза, который творят Россия, Казахстан и Белоруссия. 88% таможенных платежей поступают в РФ, 7,3% поступают в бюджет Казахстана , 4,7% - в бюджет Беларуси", - рассказал Пинзеник.

Как известно, во вторник президент Виктор Янукович посетит с визитом Москву.