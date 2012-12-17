Арбузов взял себе заместителя

Пресс-служба Национального банка Украины подтвердила назначение первым заместителем председателя Нацбанка Бориса Приходько.

Согласно сообщению пресс-службы, Б. Приходько имеет 19-летний опыт работы в банковской системе. Начал свою трудовую деятельность в 1993 году в акционерном коммерческом агропромышленном банке “Украина”, в котором проработал до 2001 года. В 2001–2003 годах работал в ОАО «Коммерческий банк “Хрещатик”. С 2003-го по 2012 год – в государственном “Ощадбанке”, где с 2008 года занимал должность директора казначейства.

17 декабря 2012 года назначен первым заместителем председателя НБУ.

Напомним, сегодня, 17 декабря, УНИАН сообщил со ссылкой источник в банковских кругах о назначении первым заместителем председателя правления Национального банка Украины Бориса Приходько, занимавшего пост директора казначейства «Ощадбанка».

Вакансия первого заместителя была вакантна с февраля 2012 года, после того как Юрий Колобов возглавил Министерство финансов.

На прошлой неделе глава НБУ Сергей Арбузов на встрече с журналистами заявил, что постарается заполнить вакансию до 31 декабря.