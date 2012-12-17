В ВР закроют «курилки» и обещают штрафовать нардепов, которые будут дымить

Как сообщает официальный сайт Партии регионов, по словам народного депутата от ПР Юрия Мирошниченко, «закон обязаны исполнять все. И для народных депутатов нет никаких исключений в части соблюдения норм закона. Именно поэтому закон, который требует ограничения и, в принципе, ликвидации таких помещений, будет выполнен».

Он объяснил, что в помещениях и домах может быть выделено до 10% площади под места для курения, но это не касается государственных органов. «То есть в Верховной Раде эти курилки должны быть закрыты. Вот такая положительная новость для народных депутатов», - сообщил Ю.Мирошниченко.

По его словам, если в парламенте останутся такие места, «штраф будет взыскан с Верховной Рады и плюс с народных депутатов, которые будут курить».

Как сказал Ю.Мирошниченко, «народные депутаты должны вспомнить, что они являются гражданами и на них распространяются нормы всех без исключения законов. На них можно составлять админпротокол, они несут такую же ответственность».

Он допустил, что парламентарии - курильщики будут выходить на перекур на улицу.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 16 декабря, согласно принятому 24 мая Закону «О внесении изменений в некоторые законы об усовершенствовании отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий», запрещено курение во всех общественных местах.

Законом, в частности, запрещается курение табачных изделий, а также электронных сигарет и кальянов в лифтах и таксофонах; в помещениях и на территории учреждений здравоохранения; в помещениях и на территории учебных заведений; на детских площадках; в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта; в подъездах жилых домов; в подземных переходах; в транспорте общего пользования, используемом для перевозки пассажиров; в помещениях заведений ресторанного хозяйства; в помещениях объектов культурного назначения; в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений; на стационарно оборудованных остановках маршрутных транспортных средств.

Запрещается, кроме специально отведенных для этого мест, курение табачных изделий в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан; в помещениях общежитий; в аэропортах и на вокзалах.

Владелец, уполномоченные им лица или арендаторы соответствующих сооружений или отдельных помещений обязаны отвести специальные места для курения, суммарная площадь которых не должна превышать 10% общей площади соответствующего сооружения или помещения, оборудованные вытяжной вентиляцией либо иными средствами для удаления табачного дыма.

Штраф для владельцев учреждений, в случае нарушения запрещения курения, составит от 1 до 10 тысяч гривень.