СМИ: Тарасюк может стать заместителем Тимошенко
Экс-председатель Народного Руха Украины Борис Тарасюк может занять должность заместителя главы партии «Батькивщина».
Об этом пишет газета «КоммерсантЪ - Украина» (№ 207 от 17 декабря).
Источники газеты в НРУ утверждают, что незадолго до съезда Б.Тарасюку была предложена должность заместителя главы партии "Батькивщина", и он якобы принял это предложение.
В "Батькивщине" заявили, что допускают такую возможность. "Я не исключаю этого варианта, и, возможно, Борис Тарасюк будет заместителем главы партии", - сказал заместитель главы фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Сергей Пашинский.
В субботу, 15 декабря, НРУ на безальтернативной основе избрала своим председателем бывшего министра регионального развития и строительства Василия Куйбиду. Его предшественник на посту главы НРУ, народный депутат Б.Тарасюк неожиданно для делегатов съезда отказался от участия в выборах главы партии.