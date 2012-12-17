СМИ: Тарасюк может стать заместителем Тимошенко

11:36, 17 декабря 2012
Политика
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Экс-председатель Народного Руха Украины Борис Тарасюк может занять должность заместителя главы партии «Батькивщина».

Тарасюк может перейти в другую партию

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ - Украина» (№ 207 от 17 декабря).

Источники газеты в НРУ утверждают, что незадолго до съезда Б.Тарасюку была предложена должность заместителя главы партии "Батькивщина", и он якобы принял это предложение.

В "Батькивщине" заявили, что допускают такую возможность. "Я не исключаю этого варианта, и, возможно, Борис Тарасюк будет заместителем главы партии", - сказал заместитель главы фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Сергей Пашинский.

В субботу, 15 декабря, НРУ на безальтернативной основе избрала своим председателем бывшего министра регионального развития и строительства Василия Куйбиду. Его предшественник на посту главы НРУ, народный депутат Б.Тарасюк неожиданно для делегатов съезда отказался от участия в выборах главы партии.

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