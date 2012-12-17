В Кабмине говорят о парадоксе, когда все ресурсы есть, а люди сидят без света

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина, об этом на селекторном совещании с заместителями председателей облгосадминистраций регионов, территории которых пострадали от сложных погодных условий, заявил первый заместитель руководителя Секретариата КМУ Юрий Анистратенко.

В совещании, проведенном по поручению премьер-министра Николая Азарова, приняли участие представители МЧС, Минэнергоугля, Минобороны, МВД, Минприроды, Минифина, Минэкономразвития, Минздрава, Мининфраструктуры, Минрегиона, Госказначейства, Укравтодора, Госводагентства и Госадминистрации железнодорожного транспорта, а также представители Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Ю.Анистратенко отметил, что в 10 областях центрального и западного регионов сложные погодные условия привели к многочисленным отключениям населенных пунктов от электроснабжения и к блокированию движения автотранспорта. «Ситуация довольно сложная, но уже прослеживается позитивная динамика и количество обесточенных населенных пунктов постепенно сокращается», - подчеркнул он.

В то же время, отметил первый заместитель руководителя Секретариата Кабмина, в некоторых регионах складывается парадоксальная ситуация: при наличии всех необходимых человеческих, материальных, технических ресурсов и тесном взаимодействии с соответствующими службами большое количество населенных пунктов остается обесточенным. «Такая ситуация недопустима. Потому мы должны в максимально сжатые сроки возобновить подачу электроэнергии в обесточенные населенные пункты», - отметил он.

Первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Виталий Бут прибавил, что большинство пострадавших областей ненадлежащим образом отреагировали на ситуацию. «МЧС заблаговременно подает в регионы сводные данные о прогнозе погоды. И в этот раз было предупреждено о том, что ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Но в некоторых местах руководители среагировали не на упреждение ситуации, а лишь по факту. Например, соответствующие комиссии были созданы лишь после образования трехметровых заносов на дорогах», - отметил он и прибавил, что это касается и подготовки необходимой техники, и обеспечения горюче-смазочными материалами, продуктами питания и т. п.

Ю.Анистратенко обратился к МЧС, Минэнергоугля, Минобороны, «Укравтодору», представителям местных органов исполнительной власти, руководителям областных энергоснабженческих предприятий и ряду других ведомств максимально мобилизовать ресурсы для обеспечения оперативного реагирования.

Он напомнил, что в Минэнергоугля состоялось селекторное совещание с руководством областных энергоснабженческих предприятий, во время которого обсуждались вопросы возобновления энергоснабжения практически каждого обесточенного населенного пункта. В ходе совещания представители облгосадминистраций доложили о проведенной работе и текущей ситуации в регионах. По результатам обсуждения было поручено направить в некоторые области дополнительные средства, обеспечить их горюче-смазочными материалами и специализированной техникой.

Ю.Анистратенко отметил, что руководители областей, на территории которых царит ненастье, должны достаточно серьезно рассмотреть ряд бытовых вопросов. Он просил определиться относительно обязательности проведения учебы в школах: «Где есть проблемы – не рискуйте и детей в школы не отправляйте».