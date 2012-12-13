Главное за день: обзор топ-новостей

Более полная картина – в нашем обзоре:

Из-за непогоды без света - 415 населенных пунктов Украины

В Украине из-за ненастья остаются обесточенными 415 населенных пунктов.

Милиция расставила усиленную охрану по периметру Верховной Рады

Правоохранители усилили охрану здания Верховной Рады.

СМИ: Доказательств причастности Тимошенко к убийству Щербаня не хватает

Следственной группе по делу об убийстве Щербаня не хватает доказательств для начала судебного процесса. Прямых доказательств нет, есть только косвенные, а их недостаточно для судебного процесса.

В Раде - драка, оппозиция заблокировала трибуну и президиум (добавлено видео)

Оппозиция заблокировала трибуну и президиум парламента. Между депутатами происходят столкновения.

Киев не видел таких снегопадов уже 130 лет

Таких снегопадов, как 11-12 декабря, в столице не было за 130 лет метеонаблюдений.

Депутаты избрали председателя Верховной Рады

Председателем Верховной Рады избрали Владимира Рыбака.

Верховная Рада избрала первого вице-спикера

Первым заместителем председателя ВР избран представитель КПУ Калетник.

Заместителем председателя ВР стал свободовец

Заместителем председателя ВР народные депутаты избрали представителя "Свободы" Руслана Кошулинского.

Европарламент призвал официальный Киев освободить Тимошенко и Луценко

Европарламент призвал официальный Киев найти решение по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и освободить ее.

Европарламент призвал демпартии Украины не сотрудничать со «Свободой»

Европарламент призвал украинские демократические силы не сотрудничать с партией «Свобода». Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая поправка депутата Кристиана Вигенина (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Болгария) к проекту резолюции относительно ситуации в Украине получила поддержку большинства депутатов.

Украинский язык Азарова ждет «покращення»

Кандидат на должность премьер-министра Николай Азаров заявляет, что готов улучшать свой украинский язык.

ВР дала согласие на Азарова-премьера

ВР дала согласие на назначение Азарова премьер-министром Украины.

Тимошенко: за все, что будет происходить в Украине, отвечают 252 депутата

Депутаты Верховной Рады Украины, которые сегодня проголосовали за утверждение Николая Азарова премьер-министром Украины, взяли на себя ответственность за действия его правительства, считает Юлия Тимошенко.