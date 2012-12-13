Главное за день: обзор топ-новостей
Избрание руководства новой Верховной Рады, переназначение премьером Николая Азарова, резолюция Европарламента относительно ситуации в Украине, - главные темы сегодняшнего дня.
Более полная картина – в нашем обзоре:
Из-за непогоды без света - 415 населенных пунктов Украины
В Украине из-за ненастья остаются обесточенными 415 населенных пунктов.
Милиция расставила усиленную охрану по периметру Верховной Рады
Правоохранители усилили охрану здания Верховной Рады.
СМИ: Доказательств причастности Тимошенко к убийству Щербаня не хватает
Следственной группе по делу об убийстве Щербаня не хватает доказательств для начала судебного процесса. Прямых доказательств нет, есть только косвенные, а их недостаточно для судебного процесса.
В Раде - драка, оппозиция заблокировала трибуну и президиум (добавлено видео)
Оппозиция заблокировала трибуну и президиум парламента. Между депутатами происходят столкновения.
Киев не видел таких снегопадов уже 130 лет
Таких снегопадов, как 11-12 декабря, в столице не было за 130 лет метеонаблюдений.
Депутаты избрали председателя Верховной Рады
Председателем Верховной Рады избрали Владимира Рыбака.
Верховная Рада избрала первого вице-спикера
Первым заместителем председателя ВР избран представитель КПУ Калетник.
Заместителем председателя ВР стал свободовец
Заместителем председателя ВР народные депутаты избрали представителя "Свободы" Руслана Кошулинского.
Европарламент призвал официальный Киев освободить Тимошенко и Луценко
Европарламент призвал официальный Киев найти решение по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и освободить ее.
Европарламент призвал демпартии Украины не сотрудничать со «Свободой»
Европарламент призвал украинские демократические силы не сотрудничать с партией «Свобода». Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая поправка депутата Кристиана Вигенина (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Болгария) к проекту резолюции относительно ситуации в Украине получила поддержку большинства депутатов.
Украинский язык Азарова ждет «покращення»
Кандидат на должность премьер-министра Николай Азаров заявляет, что готов улучшать свой украинский язык.
ВР дала согласие на Азарова-премьера
ВР дала согласие на назначение Азарова премьер-министром Украины.
Тимошенко: за все, что будет происходить в Украине, отвечают 252 депутата
Депутаты Верховной Рады Украины, которые сегодня проголосовали за утверждение Николая Азарова премьер-министром Украины, взяли на себя ответственность за действия его правительства, считает Юлия Тимошенко.