СМИ: Доказательств причастности Тимошенко к убийству Щербаня не хватает

Следственной группе по делу об убийстве Евгения Щербаня не хватает доказательств для начала судебного процесса. Об этом сообщили изданию «КоммерсантЪ – Украина» источники, знакомые с материалами следствия.

При этом в публикации отмечается, что собеседники "Ъ", констатировав недостаток материалов для начала судебного процесса, все же выразили уверенность в виновности экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. "По делу Тимошенко собрано много чего, и мы были уверены в ее виновности, но доказать этого в суде не могли. Прямых доказательств нет, есть только косвенные, а их недостаточно для судебного процесса. И я очень сомневаюсь, что спустя столько лет (убийство Евгения Щербаня произошло в 1996 году - "Ъ") Кузьмину удалось найти что-то новое", - заявил источник, причастный к работе предыдущей следственной группы по делу об убийстве депутата.

В числе доказательств, помимо известных платежных поручений за подписью Ю.Тимошенко о перечислении средств банде Евгения Кушнира, расстрелявшей Е.Щербаня, есть также сведения о ее неоднократных встречах с членами банды, об их совместных авиаперелетах и проживании в одной гостинице. "Президент (Виктор Янукович) тоже искренне уверен в том, что Ю.Тимошенко причастна к этому убийству. И если бы вы видели все доказательства, у вас не осталось бы сомнений в ее причастности", - отметил другой собеседник "Ъ".

Между тем, отмечает издание, в случае проведения допросов Павла Лазаренко и Петра Кириченко у Генеральной прокуратуры Украины сохраняется шанс собрать достаточную доказательную базу для судебного процесса. Для этого необходимо, чтобы допрошенные признали свою вину и в обмен на смягчение наказания рассказали о роли Ю.Тимошенко в совершении преступления. Новый Уголовный процессуальный кодекс предоставляет такую возможность, вплоть до замены реального срока условным. Хотя в этом случае возникнет вопрос о правомерности ухода от наказания главных участников группы заказчиков в обмен на их показания против сообщницы, отметил один из собеседников "Ъ".

Напомним, важность допроса П.Кириченко и П.Лазаренко первый заместитель генерального прокурора Украины Р.Кузьмин отметил в письме Президенту США Бараку Обаме - по его словам, полученная от них информация помогла бы установить заказчиков убийства Е.Щербаня. "Но ведь Ренат Равелиевич (Кузьмин) на протяжении года рассказывал, что вина Ю.Тимошенко твердо доказана следствием, а теперь выясняется, что ему еще нужно собрать дополнительные доказательства", - удивился защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

Впрочем, вероятность того, что США удовлетворят новые запросы относительно (возможности допросов – УНИАН) П.Лазаренко и П.Кириченко, крайне мала. Согласно договору о взаимной правовой помощи, Вашингтон может требовать от Киева указать в заявке не только сведения о расследуемом деле, но даже "перечень вопросов, которые планируется задать допрашиваемому лицу", что позволит департаменту юстиции отсекать "опасные" просьбы ГПУ.

"Мы неоднократно и четко выражали нашу серьезную обеспокоенность относительно политической мотивации уголовного преследования ряда лиц в Украине и справедливости процессов над ними. Просьбы о помощи в уголовных расследованиях и преследованиях должны рассматриваться с учетом этих проблем, - заявили "Ъ" в Посольстве США. - Мы остаемся верны политике сотрудничества с Украиной по многим направлениям, представляющим взаимный интерес для наших стран, в том числе и в рамках реформы Генеральной прокуратуры Украины. Немедленное прекращение политически мотивированных преследований устранит основное препятствие, мешающее нам укреплять отношения и делать их еще продуктивнее".

Как сообщал УНИАН, 10 декабря Р.Кузьмин в обнародованном на официальном сайте Генеральной прокуратуры письме к Президенту США Б.Обаме заявил, что ему аннулировали многократную пятилетнюю визу в США без объяснения причин.

"Я хочу привлечь Ваше внимание к острой проблеме, которая усложняет отношения между Украиной и США. Суть проблемы заключается в том, что группа американских лоббистов длительное время препятствует проведению допросов свидетелей по делу об убийстве члена украинского парламента Евгения Щербаня. Речь идет о Павле Лазаренко, Петре Кириченко и Николае Мельниченко, которые в настоящее время проживают в США и публично заявили о своем согласии дать свидетельство по делу. Генеральная прокуратура Украины около тридцати раз обращалась в Департамент юстиции США с просьбой посодействовать в организации допросов упомянутых свидетелей. Несмотря на это, до сих пор Департамент юстиции США игнорирует обращение украинской стороны о проведении допросов", - написал Р.Кузьмин.

По его словам, Департаментом юстиции США по инициативе некоторых американских и украинских политиков разработан тщательный план по противодействию и уничтожению дела об убийстве Е.Щербаня. "Одной из задач этого плана является препятствие Генеральной прокуратуре Украины в выдвижении обвинения Ю.Тимошенко и П.Лазаренко в рамках этого дела. Об этом плане следователям Генеральной прокуратуры Украины сообщил бывший сотрудник охраны Президента Леонида Кучмы Н.Мельниченко, который недавно вернулся в Украину из США", - уточнил он.

"Одним из элементов этого плана является дискредитация не только следственной группы Генеральной прокуратуры Украины, но и меня как ее руководителя. Инициаторы плана намеревались спровоцировать мой арест на территории США по специально сфабрикованному обвинению. Н.Мельниченко должен был стать участником этой международной провокации. Целью моего ареста должна была стать моя дискредитация в глазах американской власти и, как результат, подтверждение незаконности моих действий в США. Мне должны были инкриминировать, что на территории США я якобы принуждал свидетеля Н.Мельниченко к даче показаний по делу об убийстве следователем Генеральной прокуратуры Украины. Следовательно, инициаторы плана намеревались вынудить украинские власти прекратить расследование не только дела об убийстве Е.Щербаня, но и других преступлений, в которых обвиняется Ю.Тимошенко", - сообщил Р.Кузьмин Президенту США.