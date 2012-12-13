Заместителем председателя ВР стал свободовец
Заместителем председателя ВР народные депутаты избрали представителя "Свободы" Руслана Кошулинского.
Представитель фракции ВО «Свобода» Руслан Кошулинский избран заместителем председателя Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 305 народных депутатов из 425 зарегистрированных в сессионном зале.
За избрание Р.Кошулинского проголосовали 126 депутатов от Партии регионов, 87 - от "Батькивщины", 42 – от "Удара", 36 – от "Свободы" и 14 внефракционных.
При этом фракция КПУ не дала ни одного голоса.
Перед выдвижением этой кандидатуры лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк сообщил, что кандидатура Р.Кошулинского - это согласованная кандидатура «Батькивщины», «Удара» и «Свободы».
По его словам, Р.Кошулинский - «это тот человек, который расскажет Партии регионов, как нужно исполнять законы и регламент».
На должность вице-спикера также выносилась кандидатура внефракционного народного депутата Анжелики Лабунской. Ее кандидатура была предложена внефракционным депутатом Олегом Ляшко. Он заметил, что в Украине «никогда не было в президиуме украинской женщины, и поэтому целесообразно было бы, чтобы вице-спикером стала именно женщина».
Во время заявления О.Ляшко депутаты от оппозиции смеялись и кричали: «Ляшко!», имея в виду, что именно его нужно выдвинуть на должность вице-спикера.