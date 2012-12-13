Депутаты избрали председателя Верховной Рады

Владимир Рыбак избран председателем Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 250 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции «Батькивщина», Удар и «Свобода».

«За» проголосовали 207 народных депутатов из фракции Партии регионов, 32 из КПУ и 11 внефракционных.

Председательствующий на заседании парламента Александр Єфремов отметил, что он выполнил свою миссию и пригласил В.Рыбака в президиум парламента.

В.Рыбак занял место в президиуме. Все члены временного президиума парламента покинули места в президиуме.

В.Рыбаку работники аппарата ВР вручили большой букет роз.

Справка УНИАН. В.Рыбак родился 3 октября 1946 года в Донецке. Окончил Ясиноватский строительный техникум, Донецкий государственный университет (экономический факультет).

В.Рыбак начинал трудовую деятельность с руководящих должностей в разных строительных организациях. С 1976 по 1988 гг. - "на советской и партийной работе". В 1988-1992 годах был председателем райсовета и исполкома Киевского района Донецка. Еще год проработал первым заместителем донецкого мэра, после чего - до 2002 года - был председателем горсовета и горисполкома Донецка.

В.Рыбак - один из основателей Партии регионов. Сейчас является заместителем председателя партии.

В.Рыбак - народный депутат Украины ІІІ, ІV, V, VI и VIІ созывов.

Также с августа 2006-го по март 2007-го работал вице-премьер-министром - министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины. С марта по декабрь 2007-го - вице-премьер-министром.