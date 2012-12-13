Милиция расставила усиленную охрану по периметру Верховной Рады
10:03, 13 декабря 2012Политика
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Правоохранители усилили охрану здания Верховной Рады.
Верховную Раду усиленно охраняют
Как передает корреспондент УНИАН, по периметру здания стоят, приблизительно, 20-25 сотрудников правоохранительных органов.
Кроме того, три секции забора, которые вчера спилили представители ВО «Свобода», огорожены лентой, возле которой также стоят правоохранители.
Никаких акций протеста или стихийных митингов под парламентом нет.
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