Милиция расставила усиленную охрану по периметру Верховной Рады

Как передает корреспондент УНИАН, по периметру здания стоят, приблизительно, 20-25 сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, три секции забора, которые вчера спилили представители ВО «Свобода», огорожены лентой, возле которой также стоят правоохранители.

Никаких акций протеста или стихийных митингов под парламентом нет.