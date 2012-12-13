Украинский язык Азарова ждет «покращення»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рассмотрения в Верховной Раде вопроса относительно предоставления согласия на его назначение на должность главы правительства.

В частности, народный депутат от ВО «Свобода» Ирина Фарион спросила Азарова, комфортно ли ему «жить в мире среди украинцев, которых он не воспринимает и не уважает». Кроме того, она отметила, что вся страна шутит над произношением Н.Азарова, когда он говорит на украинском.

«Как помочь Вам справиться с этой проблемой? Как педагог с 20-летним стажем, я вижу эту проблему в двух контекстах – языка не знают те, кто политически предвзят или умственно отсталый. В какой системе координат находитесь собственно Вы?», - спросила И.Фарион.

Н.Азарова ответил: «Я согласен с Вами улучшать украинский язык».