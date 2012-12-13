ВР дала согласие на Азарова-премьера

Верховная Рада дала согласие на назначение Николая Азарова премьер-министром Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 252 народных депутата из 401, зарегистрированного в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции «Батьківщина», «УДАР» и «Свобода».

За кандидатуру Н.Азарова проголосовали 208 народных депутатов из фракции Партии регионов, 32 – из фракции КПУ и 12 внефракционных.

Н.Азарова поздравили большим букетом роз.