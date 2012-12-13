ВР дала согласие на Азарова-премьера
15:09, 13 декабря 2012Политика
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ВР дала согласие на назначение Азарова премьер- министром Украины.
За Азарова-премьера проголосовали 252 нардепа
Верховная Рада дала согласие на назначение Николая Азарова премьер-министром Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 252 народных депутата из 401, зарегистрированного в сессионном зале.
Не голосовали в полном составе фракции «Батьківщина», «УДАР» и «Свобода».
За кандидатуру Н.Азарова проголосовали 208 народных депутатов из фракции Партии регионов, 32 – из фракции КПУ и 12 внефракционных.
Н.Азарова поздравили большим букетом роз.
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