ВР дала согласие на Азарова-премьера

15:09, 13 декабря 2012
Политика
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ВР дала согласие на назначение Азарова премьер- министром Украины.

За Азарова-премьера проголосовали 252 нардепа

Верховная Рада дала согласие на назначение Николая Азарова премьер-министром Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 252 народных депутата из 401, зарегистрированного в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции «Батьківщина», «УДАР» и «Свобода».

За кандидатуру Н.Азарова проголосовали 208 народных депутатов из фракции Партии регионов, 32 – из фракции КПУ и 12 внефракционных.

Н.Азарова поздравили большим букетом роз.

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