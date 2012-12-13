Тимошенко: за все, что будет происходить в Украине, отвечают 252 депутата

Как передает корреспондент УНИАН, такую позицию экс-премьер-министра Юлии Тимошенко об избрании нового главы правительства на брифинге в Харькове озвучил ее защитник, народный депутат Сергей Власенко.

«Сегодня в украинском парламенте определились 252 народных депутата, которые фактически с этого момента взяли на себя ответственность за то, что происходило в Украине на протяжении последних 3-х лет при премьерстве Николая Азарова. Эти же 252 человека взяли на себя ответственность за то, что будет происходить в Украине в последующий период. Эти 252 человека взяли на себя ответственность в парламенте за все, что будет происходить в ближайшее время, за все экономические процессы, которые будут происходить в ближайшее время, за все, что будет происходить с украинской национальной валютой, а все зарплаты и пенсии, которые будут выплачены или не выплачены, берут ответственность эти 252 человека», - обнародовал позицию Ю.Тимошенко С.Власенко.