Яценюк будет сотрудничать со «Свободой», несмотря на заявления Европарламента

Председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявляет, что его политическая сила будет продолжать сотрудничество со «Свободой», несмотря на рекомендации Европарламента.Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк заявил сегодня журналистам, комментируя соответствующее обращение Европарламента.

А.Яценюк признал, что «Батькивщина» и «Свобода» имеют идеологические разногласия, но в то же время есть одна общая цель – избавление Украины от нынешней власти.

«И ради этого мы будем сотрудничать», - сказал он.