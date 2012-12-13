Регионалы и коммунисты освистали Тягнибока за требование говорить по-украински

В ходе депутатских выступлений, состоявшихся сегодня, 13 декабря, лидер фракции "Свобода" Олег Тягнибок потребовал от депутатов разговаривать в зале Верховной Рады только на украинском языке, за что его освистали депутаты других фракций.

"Мы требуем, чтобы все выступления в зале были на украинском языке", - сказал политик. При этом его освистала фракция Партии регионов, а также коммунисты, сообщает ТСН.ua.

Как сообщалось ранее, заседание Рады началось с массовой драки нардепов. Оппозиционные депутаты не дали Верховной Раде приступить к рассмотрению вопроса избрания спикера и устроили драку под президиумом парламента.