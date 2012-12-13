Табалов-старший сдал карточку для голосования Ефремову

Народный депутат Украины Александр Табалов передал свою карточку для голосования Александру Ефремову.Об этом А.Ефремов сообщил сегодня на пленарном заседании, передает корреспондент УНИАН.

«Я благодарю его за то, что он это сделал», - сказал А.Ефремов.

В то же время А.Ефремов отметил, что передаст эту карточку в аппарат Верховной Рады, чтобы не было подозрений относительно незаконного использования этой карточки во время голосования за кандидатуру Владимира Рыбака на должность председателя ВР.

Как сообщал УНИАН, депутаты из оппозиции требовали, чтобы А.Табалов покинул сессионный зал и не принимал участие в голосовании за избрание спикера, поскольку он не вступил во фракцию «Батькивщина», хотя избран по списку этой политической силы.

Так же не вступил во фракцию и его сын Андрей Табалов, который избирался в мажоритарном округе от «Батькивщины».

Сейчас Андрея Табалова нет в сессионном зале.