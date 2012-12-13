Магера: Табаловых могут лишить статуса народных депутатов

ЦИК допускает возможность отмены регистрации Андрея и Александра Табаловых народными депутатами.

Об этом заявил зампред ЦИКа Андрей Магера, сообщает Сегодня.

По его словам, Андрея и Александра Табаловых могут лишить статуса народного депутата в случае их официального отказа от принятия присяги.

Напомним, Объединенная оппозиция требует отмены регистрации депутатов от "Батькивщини" Андрея и Александра Табаловых в связи с их отказом вступать во фракцию "Батькивщина".