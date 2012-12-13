Магера: Табаловых могут лишить статуса народных депутатов
11:55, 13 декабря 2012Политика
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В ЦИК готовы отменить регистрацию Табаловых.
Андрей Магера прокомментировал ситуацию с "тушками"
ЦИК допускает возможность отмены регистрации Андрея и Александра Табаловых народными депутатами.
Об этом заявил зампред ЦИКа Андрей Магера, сообщает Сегодня.
По его словам, Андрея и Александра Табаловых могут лишить статуса народного депутата в случае их официального отказа от принятия присяги.
Напомним, Объединенная оппозиция требует отмены регистрации депутатов от "Батькивщини" Андрея и Александра Табаловых в связи с их отказом вступать во фракцию "Батькивщина".
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