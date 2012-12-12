Азаров завтра проведет заседание Кабмина

“13 декабря 2012 года под председательством и.о. премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета министров Украины”, - говорится в сообщении.

Во время заседания запланировано проведение брифингов при участии министра экологии и природных ресурсов Украины Эдуарда Ставицкого и председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережения Николая Пашкевича.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что 12 декабря во время вечернего заседания Верховная Рада проголосует за назначение Н.Азарова премьер-министром Украины.

Справка УНИАН. Президент Украины Виктор Янукович 3 декабря подписал указ «Об отставке премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины» в связи с избранием премьер-министра Н.Азарова народным депутатом.

9 декабря В.Янукович внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Н.Азарова на должность премьера.