Депутаты от «Свободы» подрались с «Беркутом»
Депутаты от «Свободы» открыли двери 2-го подъезда здания ВР в связи с блокированием центрального входа
Несколько народных депутатов от ВО «Свобода» только что открыли двери второго подъезда здания Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, таким образом депутаты пытались помочь коллегам, чтобы те вошли в здание парламента, где в 16.00 должно продолжаться заседание Верховной Рады.
Во время инцидента возникла небольшая драка между депутатами «Свободы» и правоохранителями. Во время столкновения было разбито одно стекло в двери и рамка безопасности, через которую обычно депутаты проходят в Верховную Раду.
После этого депутаты смогли пройти в здание Верховной Рады для участия в заседании.
«Депутатов, которые приняли присягу, не пускали в Верховную Раду. От коменданта мы не получили никаких объяснений, почему закрыты двери для депутатов. Мы обошли все подъезды, стучали-стучали, наконец вошли», - сказал депутат Юрко Сиротюк.
На вопрос, кто разбил стекло, депутат ответил: «Вопрос должен заключаться в том, кто заблокировал двери перед народными депутатами. Но никто из нас стекло не бил».
Как сообщал УНИАН, представители правоохранительных органов заблокировали центральный вход в здание Верховной Рады Украины.
Это произошло после демонтажа представителями ВО «Свобода» железного ограждения со стороны Мариинского парка.