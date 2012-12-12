Депутаты от «Свободы» подрались с «Беркутом»

Несколько народных депутатов от ВО «Свобода» только что открыли двери второго подъезда здания Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом депутаты пытались помочь коллегам, чтобы те вошли в здание парламента, где в 16.00 должно продолжаться заседание Верховной Рады.

Во время инцидента возникла небольшая драка между депутатами «Свободы» и правоохранителями. Во время столкновения было разбито одно стекло в двери и рамка безопасности, через которую обычно депутаты проходят в Верховную Раду.

После этого депутаты смогли пройти в здание Верховной Рады для участия в заседании.

«Депутатов, которые приняли присягу, не пускали в Верховную Раду. От коменданта мы не получили никаких объяснений, почему закрыты двери для депутатов. Мы обошли все подъезды, стучали-стучали, наконец вошли», - сказал депутат Юрко Сиротюк.

На вопрос, кто разбил стекло, депутат ответил: «Вопрос должен заключаться в том, кто заблокировал двери перед народными депутатами. Но никто из нас стекло не бил».

Как сообщал УНИАН, представители правоохранительных органов заблокировали центральный вход в здание Верховной Рады Украины.

Это произошло после демонтажа представителями ВО «Свобода» железного ограждения со стороны Мариинского парка.