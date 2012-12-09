«УДАР» не проголосует за кандидатуру Азарова на должность премьера

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, «представление Президента Украины по назначению нового-старого премьера свидетельствует не только о пустой скамье запасных у власти, но и о полном пренебрежении общественным мнением относительно действий правительства и абсолютном нежелании осознать реальное положение вещей в стране, в частности, в экономике и социальной сфере».

«В ситуации, когда все эксперты говорят о кризисе, который реально угрожает экономике Украины, глава государства опять предлагает стране премьера-ретрограда, который вместе со своей командой уже завалил все «реформы», который не скрывает своего пренебрежения ко всему украинскому, открыто выступает за изменение внешнего курса Украины, руководит Госбюджетом в ручном режиме и злоупотребляет своей должностью для лоббизма приближенных к власти структур», - отметили в «УДАРе».

«Второе пришествие» Азарова на премьерство свидетельствует о том, что в кадровой политике Президент руководствуется исключительно личной преданностью и управляемостью, а не профессиональными качествами претендентов на высокие должности», - считают в партии.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович сегодня перед отлетом в Индию внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Н.Азарова на должность премьер-министра Украины.